Boruto Naruto Next Generations 56: ecco come Boruto può ancora salvarsi

Gli ultimi capitoli di Boruto Naruto Next Generations hanno caricato su Konoha una delle peggiori battaglie degli ultimi tempi che ha rischiato di mettere a repentaglio la stabilità del Villaggio della Foglia dopo il duro lavoro di Naruto. Nonostante ciò, per i protagonisti il peggio non è ancora finito.

Il sacrifio di Kurama per aiutare l'Hokage a sconfiggere Isshiki ha tolto di fatto a Naruto il suo asso nella manica, riducendo drasticamente i suoi poteri per eventuali contromisure. Nonostante in linea teorica Kurama non possa realmente morire ciò ha comportato un grave deficit per l'ex protagonista, a maggior ragione che anche il Rinnegan di Sasuke è stato compromesso. Con questo pretesto Masashi Kishimoto ha dato così la possibilità a Boruto e ai suoi amici di allenarsi e diventare più forti in maniera indipendente da Naruto e Sasuke.

Tuttavia, il futuro del figlio dell'Hokage è ancora incerto dato che il karma impiantato nel suo corpo ha ormai raggiunto l'80%. Kawaki propone così all'amico un piano per potersi salvare, ovvero applicando lui stesso un karma sul corpo di Code, un individuo imperfetto e con il karma bianco che ha rigettato l'essenza di Isshiki. Nonostante i rischi che questa mossa potrebbe comportare, la domanda sorge comunque spontanea: Boruto avrebbe mai il coraggio di compiere un azione del genere?

Il tutto, inoltre, deve rispondere ad un piano accuratamente preparato poiché Code è molto più forte di tutti gli avversari che Boruto ha affrontato finora, ad eccezione di Isshiki. Secondo voi, invece, il protagonista acconsentirà a questo progetto o ricorrerà ad un piano B?