Boruto Naruto Next Generations 59: un leak svela la tavola d'apertura

La trama di Boruto: Naruto Next Generations si sta facendo sempre più complessa e con il ritorno di Masashi Kishimoto alla sceneggiatura i nostri eroi si sono già trovati con le spalle al muro. Ad ogni modo, in attesa dell'uscita del nuovo capitolo del manga atteso a breve, ecco un primo assaggio della nuova puntata.

Alcuni spoiler di Boruto 59 sono trapelat nella giornata di ieri grazie al solito insider Organic Dinosaur che ha svelato sommariamente il contenuto del capitolo intitolato "Cavalieri". Il nuovo numero non si sofferma molto sui protagonisti, bensì su Amado, Sumire e Kawaki, in particolare sulla necessità di rafforzare quest'ultimo dal momento che, sprovvisto del karma, non ha più i poteri sufficienti per proteggere l'Hokage che allo stato attuale delle cose verrebbe facilmente ucciso da Code.

Code, inoltre, è uno dei due "Cavalieri" di Ada insieme a Daemon, il fratello minore, ed entrambi sono l'asso nella manica della misteriosa ragazza. Mentre l'Organizzazione Kara riorganizza così le sue fila, anche il fronte di Konoha deve adesso iniziare a pensare alle difese con Sasuke e Naruto fortemente indeboliti. A tal proposito, da qualche ora è disponibile in rete la pagina d'apertura del capitolo 59, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, dedicata in pompa magna proprio a Kawaki.

Non ci resta dunque che attendere il 20 giugno per conoscere i risvolti della nuova puntata, fino ad allora diteci cosa vi aspettate, come al solito, nell'apposito riquadro riservato ai commenti in fondo alla pagina.