Boruto: Naruto Next Generations 93 ci mostra un divertente litigio tra Naruto e Kurama

Nel corso dell'episodio 93 della serie Boruto: Naruto Next Generations, dedicato ad una giornata padre-figlia tra Naruto e Himawari, abbiamo assistito ad un simpatico siparietto tra l'Hokage e Kurama. A quanto pare tutto è nato da un gesto che ha profondamente offeso la Volpe a Nove Code...

Boruto: Naruto Next Generations è appena giunto al termine di uno degli archi narrativi in assoluto più lunghi e mono apprezzati della serie, almeno per quanto riguarda gli appassionati. Dopo la grande tensione dell'epilogo della suddetta saga, è giunto ora il momento di far rilassare i protagonisti, che non ha caso gli ultimi episodi hanno visto impegnati in compiti leggeri per le vie del Villaggio della Foglia.

In particolare la scorsa puntata, la numero 93, si è concentrata sul tentativo da parte di Naruto, tornato per una volta protagonista come ai tempi della serie creata da Masashi Kishimoto, di passare una giornata piacevole con la sua giovanissima figlia Himawari. Ovviamente le cose non sono andate come previsto, e alcuni degli avvenimenti hanno portato ad un simpaticissimo siparietto tra il Settimo Hokage e la fonte principale del suo potere, e cioè Kurama.

L'episodio infatti ci mostra lo shinobi dai capelli biondi mentre accetta di acquistare per la figlia un giocattolo con le sembianze della Volpe a Nove Code, che lei desidera tantissimo. Purtroppo una volta lasciato il negozio e arrivato il momento di mostrare il regalo alla piccola, Naruto si accorge che il negoziante gli ha venduto un pupazzo con le fattezze non di Kurama, ma bensì di Shukaku, la bestia sigillata nel corpo di Gaara.

Oltre a causare l'infelicità di Himawari, la cosa porta Naruto a cercare di indorare la pillola, affermando che "Shukaku è molto più carino di Kurama". Come era prevedibile la frase offende profondamente la volpe, che si rifiuta di aiutare Naruto per tutto l'episodio. Ma non è finita: in una scena dopo i titoli di coda, Naruto prova a fare pace, assicurando a Kurama che le parole dette su Shukaku erano solo un modo di dire. Il bijuu non ci casca, e risponde semplicemente aprendo gli occhi in maniera minacciosa, terrorizzando Naruto che, per un momento, si sente catapultato nella sua infanzia, quando la volpe lo spaventava spesso in questa maniera.

Insomma, si è trattato senza dubbio di un modo simpatico per riproporre un rapporto molto amato dai fan, che sperano di rivedere la coppia presto in azione nel corso di Boruto: Naruto Next Generations.