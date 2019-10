Boruto: Naruto Next Generations, l'affetto di Kurama per la famiglia di Naruto

Manca sempre meno all'inizio del nuovo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations, con la conclusione della saga di Urashiki prevista per il prossimo 20 ottobre. Tuttavia, l'ultimo episodio dell'anime è stato protagonista di un toccante momento tra Shukaku e Kurama, la Volpe a Nove Code.

La missione di Boruto di scortare Shukaku è andata a buon fine, con il cercoterio saldo tra le mani dell'Hokage. Tuttavia, la scena familiare con la quale si apre un siparietto tra il Monocoda e il Novecode è stato molto emozionante, soprattutto poiché si intravede l'affetto di Kurama nei riguardi della famiglia di Naruto.

Shukaku, dunque, con l'intento di provocare la Volpe, scopre il motivo per il quale Kurama non lascia mai il corpo del 7° Hokage. L'Ichibi, infatti, fino a quel momento, era convinto che il Novecode odiasse gli umani, e per tale motivo non lasciava mai il corpo di Naruto. Invece, il motivo per il quale Kurama resta all'interno del suo protetto è proprio perché desidera proteggere la sua famiglia. Ovviamente, il Kyubi, preso dall'imbarazzo, non ha risposto alla provocazione, minacciando Shukaku di non giungere a conclusioni affrettate. In ogni caso, il siparietto è riuscito perfettamente nel suo intento, mostrando l'affetto che lega il Demone alla famiglia del suo salvatore, Naruto.

