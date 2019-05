Boruto: Naruto Next Generations, l'anime potrebbe far tornare un personaggio?

Ultimamente, dopo una saga che ci ha fatto rivedere personaggi come Jugo, Suigetsu, Karin e Orochimaru, l'anime di Boruto: Naruto Next Generations si è lanciato nella trasposizione della storia della light novel Konoha Shinden, in cui vediamo protagonista la giovane Mirai Sarutobi, impegnata in una missione segreta di rango S.

Lo scorso episodio di Boruto: Naruto Next Generations ha introdotto proprio questo nuovo arco narrativo che non si sa ancora precisamente quanto durerà, ma che potrebbe già riservarci alcune sorprese. Dopo averci regalato un momento con uno dei sogni di Kakashi Hatake, potrebbe esserci spazio, almeno temporaneamente, per il ritorno di un vecchio personaggio risalente all'epoca di Naruto.

Grazie alla rivista AniMedia, che in Giappone ha pubblicato le sinossi dei prossimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations, la sinossi dell'episodio 110 programmato per il 9 giugno farebbe presagire il ritorno dei morti. Attenzione spoiler sulla puntata in questione, quindi evitate di andare oltre questo punto se non volete anticiparvi i contenuti.

Nell'episodio di Boruto: Naruto Next Generations "Rotolo Ninja del Vapore: Le terme rinate!", Mirai segue la nuova comparsa Tatsumi in un luogo che consente di incontrare i morti. Secondo i fan che hanno letto questa sinossi, nell'episodio comparirà il padre di Mirai ed ex maestro Shikamaru Nara, ovvero Asuma Sarutobi. Per la ragazza sarebbe il primo incontro con il padre, essendo egli morto molto prima che questa venisse alla luce.

La ragazza finalmente avrebbe l'occasione di conoscere il genitore anche se per brevissimo tempo e in circostanze particolari. Che genere di riunione pensate ci possa essere tra i due personaggi?