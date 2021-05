Boruto: Naruto Next Generations, nell'anime inizia l'ardua missione di Delta

L'organizzazione Kara è ormai entrata nell'anime di Boruto: Naruto Next Generations profilandosi come il gruppo di antagonisti principale. Abbiamo già conosciuto alcuni dei membri di questa misteriosa organizzazione i cui obiettivi non sono ancora chiarissimi. Si passa dal rifugiato Kawaki ad altri figuri misteriosi, come Koji Kasshin e Delta.

Entrambi nei paraggi del Villaggio della Foglia, il primo sta analizzando la situazione mentre la seconda ha deciso di attaccare frontalmente per riportare Kawaki in seno all'organizzazione Kara. Nella scena finale dell'episodio 197 di Boruto: Naruto Next Generations, Delta si trova fuori dalle mura di Konoha. Usando gli strumenti scientifici ninja a sua disposizione, si proietta all'interno dell'area del villaggio, allertando naturalmente la sicurezza. Ino Yamanaka e gli altri ninja percepiscono l'arrivo del nemico e avvisano Naruto, il quale pochi secondi dopo si ritrova davanti la nemica.

Kawaki riconosce subito la silhouette di Delta nella nube di fumo, con quest'ultima che si presenta al gruppetto. In basso è disponibile l'estratto del video di Boruto 197 dove Delta si manifesta davanti ai suoi futuri nemici. In quanto membro di Kara, sarà una brutta gatta da pelare per Naruto che sarà coinvolto in uno scontro nel prossimo episodio. Riusciranno i protagonisti di Boruto a eliminare questa minaccia?