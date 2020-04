Boruto: Naruto Next Generations: l'anime raggiungerà presto il manga?

Gli adattamenti animati di opere cartacee che proseguono di pari passo con la serializzazione del manga costringono il più delle volte gli studi a realizzare archi narrativi originali, al fine di portarsi il più avanti possibile con la produzione. Ovviamente, anche Boruto: Naruto Next Generations ha usufruito più volte di puntate filler.

Proprio come per il suo predecessore, Naruto Shippuden, Studio Pierrot ha più volte alternato episodi originali alla trasposizione canonica degli eventi, dilatando sensibilmente la narrazione. Ma non è l'unica compagnia ad aver utilizzato questo stratagemma per continuare a distribuire un anime settimanalmente a discapito della storia, come accaduto persino a ONE PIECE o a tutte quelle opere dalla lunga serializzazione.

Nel caso di Boruto, in particolare, è stata molto criticata la scelta di realizzare così tante saghe non canoniche, che solo recentemente hanno ripreso ad adattare l'omonimo manga. Ad ogni modo, nell'ultimo numero della rivista V-Jump, magazine su cui è attualmente serializzato il fumetto, il regista dell'anime si è concesso a un'intervista in cui ha rivelato un'affermazione particolarmente interessante:

"Sono convinto che il lavoro originale [il manga] continuerà ad avere sviluppi mozzafiato. Da questo momento in avanti, la storia accelererà sempre di più. Anche l'anime lo raggiungerà presto: continuerà costantemente a puntare su alcuni sviluppi bollenti così come altri interessanti. Mi raccomando, continuate a seguirci."

Che sia giunto il momento anche per l'adattamento animato di velocizzare la narrazione per seguire di pari passo il manga? E voi, invece, cosa ne pensate di questa affermazione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver letto questa speculazione in merito a un presunto rinvio imminente di Boruto: Naruto Next Generations.