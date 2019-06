Boruto: Naruto Next Generations, l'anime rivela i promossi al rango chunin

L'esame dei chunin di Boruto: Naruto Next Generations è stato uno degli eventi che ha avuto più ripercussioni sui personaggi di Boruto. Arrivata quasi da subito, l'invasione del clan Otsutsuki è servita ai ragazzi e ai personaggi che già conoscevamo per fare da collegamento tra questa nuova serie è la precedente. Ma ora bisogna tirare le fila.

L'episodio 112 di Boruto: Naruto Next Generations ha gettato le basi per la scelta dei nuovi chunin provenienti dalla nuova generazione di shinobi. Anche se gli esami non sono andati in modo liscio, Naruto e Shikamaru stanno valutando tutti i possibili candidati in vista della famosa promozione. Mentre lo stesso Sasuke dà suggerimenti, senza risparmiare qualche battuta verso Naruto, i due giungono a un'intesa e annunciano un unico ninja promosso.

Nonostante la scelta iniziale fosse ristretta al trio composto da Sarada, Sumire e Denki, il nuovo chunin è in realtà Shikadai Nara, che si è distinto particolarmente anche nelle missioni successive all'esame, a differenza degli altri tre ragazzi. Shikadai si è ritrovato quindi nella stessa posizione del padre anni prima, quando Shikamaru fu promosso durante il Torneo che fu interrotto dall'invasione congiunta del Villaggio del Suono e il Villaggio della Sabbia. E voi, vi aspettavate questa scelta da parte del settimo Hokage? Il prossimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations, il 113, sembra proprio vedere la prima missione di Shikadai a capo di un gruppo di ninja.