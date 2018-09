Boruto: Naruto Next Generations, l'anime si è lasciato andare ai ricordi

L'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations è stata una sorta di excursus nel passato del Team 7 di Naruto. La motivazione è che l'atteso arco narrativo incentrato su Mitsuki ha finalmente preso piede nell'anime di Boruto, e le ripercussioni di ciò che è avvenuto nelle scorse puntate non hanno tardato ad arrivare.

L'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations ha visto Boruto e Sarada prendere una decisione difficile a causa della loro volontà di aiutare Mitsuki, quest'ultimo a tutti gli effetti - per quanto ne sappiamo fino a questo momento - un traditore del Villaggio della Foglia.

Quest'ultima puntata della serie animata ha ripercorso con una serie di flashback il passato tormentato di Sasuke, il quale disertò per andare da Orochimaru e conquistare il potere necessario per vendicare il suo clan. Come i fan certamente ricorderanno, Naruto non perse mai la speranza che in Sasuke albergasse ancora del bene, e la storia ha dato ragione al nostro giovane eroe. Ma la ruota sembra che non smetta mai davvero di girare, e ora, Boruto e Sarada si sono ritrovati nella medesima situazione dei loro genitori.

Convinti che Mitsuki non sia davvero un traditore del villaggio, hanno deciso di inseguire il loro compagno nonostante la chiusura di Konoha per ragioni di sicurezza. L'azione li farà etichettare come disertori, ma siamo certi che Naruto comprenderà certamente la scelta di suo figlio Boruto, scelta che dovette prendere lui stesso anni prima.