Boruto: Naruto Next Generations, l'anime sta per uccidere un personaggio?

L'arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations ha alzato l'asticella mettendo davvero a rischio i personaggi del vibrante mondo creato venti anni fa da Kishimoto, portando un nemico con abilità eccezionali e personaggi d'alto livello. Boruto è stato coinvolto suo malgrado in una missione pericolosa che potrebbe aver portato una vittima.

Il protagonista indiscusso di Boruto: Naruto Next Generations episodio 122 è stato indubbiamente Kankuro. Il marionettista del Villaggio della Sabbia ha accompagnato Boruto e Shinki per un po' prima di capire di doversi ergere come barriera tra le marionette generate da Urashiki Otsutsuki e i due ragazzini.

Dopo aver affidato a loro la missione di portare Shukaku in versione chibi a Konoha, affronta i nemici usando le sue famose marionette. Dopo alcune azioni però è chiaro che Kankuro è in difficoltà e non potrà resistere ancora a lungo, pertanto questi decide di utilizzare una sorta di autodistruzione per poter togliere di mezzo tutte le marionette nemiche e perlomeno rallentare l'inseguimento. Contemporaneamente, Temari avverte una strana sensazione così come successe durante il primo arco narrativo di Naruto: Shippuden.

Questa autodistruzione porterà alla morte di Kankuro? Molti fan si sono chiesti quale sarà il destino di questo personaggio in Boruto: Naruto Next Generations, nonostante emergano rassicurazioni grazie al manga di Ikemoto e Kodachi dove talvolta Kankuro compare, ancora vivo e vegeto. Quindi resta solo da capire come ha fatto a salvarsi.