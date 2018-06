Boruto: Naruto Next Generations annuncia una pausa di una settimana

E' stata annunciata una settimana di break per l'anime di Boruto: Naruto Next Generations, cosa che sicuramente aumenterà l'aspettativa dei fan. Ricordiamo che l'anime è nel vivo dell'arco narrativo dell'esame dei Chunin e stanno accadendo diversi colpi di scena.

Boruto: Naruto Next Generations sta attualmente vivendo un importante boom ora che la serie ha finalmente raggiunto l'arco degli Esami Chunin. Ma questo slancio delle ultime settimane sta per arrestarsi brevemente, poiché la serie si prepara a una breve pausa, precisamente il 21 giugno.



I prossimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations sono stati programmati, e mentre l'episodio 62 è previsto per l'uscita come previsto il 14 giugno, l'episodio 63 della serie non sarà trasmesso fino alla fine del mese, ovvero il 28 giugno. Questo significa che la settimana del 21 giugno non ci sarà nessun nuovo episodio. Questo farà sicuramente rodere molti fan che hanno aspettato che la serie raggiungesse questo punto. Ma la breve interruzione non danneggerà affatto la serie poiché attualmente sta vivendo un grande successo di popolarità in Giappone e in altri territori.

L'anime è stato un tale boom che il franchise di Naruto nel suo insieme mantiene ancora una posizione di primo piano in molte classifiche di anime. La serie è persino riuscita a superare 235 milioni di copie del manga vendute in tutto il mondo.