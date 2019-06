Boruto: Naruto Next Generations, annunciata una nuova opening theme

Come probabilmente saprete, l'anime di Boruto: Naruto Next Generations - rappresentante un vero e proprio sequel dell'originale Naruto - si prepara ormai a entrare nel pieno di un nuovo arco narrativo che i fan attendono con la bava alla bocca.

Come capita spesso in questi casi, dopo un certo numero di episodi lo studio che si trova al lavoro su una serie decide di lanciare nuove opening ed ending theme, spesso proprio in concomitanza con il sopraggiungere di una nuova stagione dell'opera in questione. Ebbene, attraverso l'account Twitter @Spytrue è stato rivelato che a luglio anche Boruto: Naruto Next Generations vedrà il sopraggiungere di una nuova opening theme che sarà cantata da Haruka Fukuhara.

Boruto: Naruto Next Generations è un manga scritto da Ukyo Kodachi e disegnato daMikio Ikemoto con la supervisione di Masashi Kishimoto che va a identificarsi al contempo come spin-off e sequel di Naruto, la famosissima serie di Kishimoto. L'opera è stata pubblicata in Giappone dalla Shūeisha sulle pagine di Weekly Shōnen Jump a cadenza mensile dal maggio 2016. Panini Comics ha annunciato l'inizio della pubblicazione dell'edizione italiana a partire da ottobre 2017. Il grande successo riscosso ha inoltre portata alla concretizzazione di un adattamento anime, prodotto da Pierrot, che in Giappone è andato in onda su TV Tokyo da 5 aprile 2017.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera segue le vicende di Boruto Uzumaki, figlio di Naruto Uzumaki divenuto oramai il settimo Hokage di Konoha. In un primo momento, la serie prosegue le vicende dell'undicesimo film della serie, Boruto: Naruto the Movie, ma finita questa parte la storia prosegue con archi narrativi inediti, arrivando allo scontro finale tra Boruto e il misterioso Kawaki."