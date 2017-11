Boruto - Naruto Next Generations: annunciato il quinto romanzo dell'opera!

Poche settimane dopo la pubblicazione della quarta novel, avvenuta lo scorso 2 novembre 2017, è stato annunciato anche il quinto romanzo di, che debutterà nelle librerie nipponiche all'inizio del 2018.

Purtroppo non conosciamo ancora alcun dettaglio sul titolo, sulla copertina o sulla trama, ma sappiamo che sarà collegato agli eventi dell'anime e che si ricongiungerà anche con la trama del manga, che ci porterà ad esplorare l'esame di selezione dei Chunin a cui parteciperanno Boruto e i ninja della sua generazione.

Il romanzo di Boruto sarà scritto da Ko Shigenobu, che menzionerà nei riconoscimenti Mikio Ikemoto e Ukyo Kodachi - rispettivamente disegnatore e sceneggiatore del manga - insieme ovviamente a Masashi Kishimoto, creatore del franchise di Naruto. Il volume, inoltre, includerà illustrazioni ufficiali a cura di Mikio Ikemoto.

Intanto, in Italia, Planet Manga ha editato l'edizione italiana del primo volume del manga di Boruto - Naruto Next Generations, mentre nei prossimi mesi arriveranno anche alcune novel tradotte in lingua nostrana.