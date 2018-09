Boruto: Naruto Next Generations, annunciato uno speciale televisivo da 60 minuti!

Un annuncio pubblicato recentemente su Animate Times rivela che la serie animata di Boruto: Naruto Next Generations, questo settembre, proporrà ai propri fan uno speciale della durata di 60 minuti circa. Tutti i dettagli dopo il salto!

Come appreso nei giorni scorsi, l’anime di Boruto: Naruto Next Generations cambierà presto il proprio slot orario, passando dal giovedì alla domenica. Per “salutare” come si conviene il vecchio timeslot, la rete nipponica TV Tokyo, il prossimo 20 settembre, trasmetterà dunque due episodi della serie, che assieme dovrebbero formare uno speciale da un’ora.



Attualmente l’anime di Boruto: Naruto Next Generations sta proponendo ai fan dei brevi archi narrativi non tratti dal manga (e quindi filler), ma comunque incentrati su alcuni personaggi che nel fumetto non sono ancora stati sufficientemente esplorati. I fan, di conseguenza, sospettano già che lo speciale di un’ora potrebbe sancire il tanto atteso inizio dell’arco narrativo dell’Organizzazione Kara.



Secondo altre teorie, invece, lo speciale potrebbe rappresentare il culmine dell’arco narrativo incentrato su Mitsuki, il giovane “figlio” di Orochimaru, nonché compagno di squadra di Boruto Uzumaki e Sarada Uchiha. E voi, quale opzione preferireste?

Scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto, il manga di Boruto: Naruto Next Generations è pubblicato in Giappone sulle pagine di Weekly Shonen Jump, mentre in Italia è edito da Planet Manga (Panini Comics). Finora il fumetto si compone di cinque volumetti, di cui quattro pubblicati anche nel nostro paese. Prodotta dallo studio Pierrot, l’omonima serie televisiva ha esordita su TV Tokyo nel mese di aprile 2017.