Boruto: Naruto Next Generations, ecco l'anteprima del capitolo 41 su Shonen Jump

Gli sviluppi di Boruto: Naruto Next Generations stanno portando la storia verso quello che sarà l'evento anticipato fin dal primo capitolo: lo scontro tra Boruto e Kawaki in una Konoha distrutta. Kara ha infatti effettuato la sua mossa e messo fuori gioco i ninja più forti del villaggio, e ora tocca ai giovani prendere in mano la situazione.

Il team 7 di Boruto: Naruto Next Generations tornerà a lottare insieme. Dopo il ritorno in azione di Sarada e Mitsuki nel capitolo 40, come già anticipato nella didascalia in ultima pagina, rivedremo il terzetto combattere come un gruppo unito. Stavolta però al loro fianco c'è anche Kawaki, il misterioso ragazzino che farà da vessillo a Isshiki Otsutsuki, attualmente in Jigen.

Weekly Shonen Jump numero 3, che sarà pubblicato ufficialmente lunedì 16 dicembre, contiene anche una pagina pubblicitaria per la prossima uscita della rivista mensile V-Jump. Il magazine dove è pubblicato Boruto: Naruto Next Generations arriverà il 21 dicembre in Giappone e conterrà il capitolo 41 della storia.

Questa è stata anticipata dalla seguente anteprima che potete leggere nel tweet in calce: "Il rinato team 7 combatterà contro Boro! Sperimenteranno una crescita rapida grazie all'essere al centro della battaglia!". I protagonisti messi a dura prova quindi daranno fondo a tutte le proprie capacità. Cosa vi aspettate dal capitolo di Boruto: Naruto Next Generations, in arrivo anche su MangaPlus in inglese e spagnolo il 20 dicembre alle ore 16:00?