Boruto: Naruto Next Generations anticipa un futuro power-up di Kawaki?

Lanciato nel mese di maggio 2016, il primo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations ha sorpreso i fan dell'opera originale di Kishimoto con un’immagine agghiacciante che immortalava il Villaggio di Konoha di nuovo in rovina...

A distanza di qualche anno dal suo esordio, il fumetto non ha ancora risposto alle tante domande generate dalla singolare scena menzionata poc'anzi, ma in compenso l'opera di Ukyo Kodachi e Mikio Ikemoto sta pian piano esplorando il misterioso personaggio che dovrebbe gettare nuovamente nel caos il villaggio ninja che ha dato i natali a eroi del calibro di Naruto e Boruto Uzumaki.

Come saprete se avete già letto alcuni nostri recenti articoli, la versione a fumetti di Boruto: Naruto Next Generations sta dedicando sempre più spazio al giovane Kawaki, che dopo essere stato salvato da Team 7 si è addirittura trasferito - seppur contro la propria volontà - nell'accogliente dimora del Settimo Hokage.



È proprio nel mezzo di un allenamento fra Boruto e suo padre che il misterioso ragazzo ha rivelato un’informazione sconcertante: non essendo un ninja, egli non è in grado di utilizzare il chakra, di conseguenza il suo unico potere è il sigillo del Karma impresso sulla propria mano. Non a caso, durante il suo severo addestramento, gli è sempre stato ripetuto che senza il Karma diverrebbe un essere privo di alcun valore.



In seguito a questa agghiacciante rivelazione, Naruto ha spiegato al ragazzo che non occorre essere un ninja per poter utilizzare il chakra, poiché questa è un’energia di cui dispongono tutti gli esseri umani e che gli shinobi incanalano nelle proprie tecniche. A ragion veduta, è probabile che Kawaki impari quanto prima a utilizzare il portentoso potere del chakra, soprattutto ora che ha deciso di collaborare con Boruto per scoprire il segreto del misterioso sigillo impresso sulle loro mani.

Pubblicato in Giappone sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shūeisha, il manga di Boruto: Naruto Next Generations si compone attualmente di sei tankobon, ci cui cinque sono stati pubblicati anche nel nostro paese dell’editore Planet Manga (Panini Comics).