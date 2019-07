Boruto: Naruto Next Generations, anticipato un mini arco narrativo su Konohamaru

Dopo la conclusione di Naruto, il testimone dell'opera di Masashi Kishimoto è passato al sequel, Boruto: Naruto Next Generations, che ci ha mostrato un Villaggio dell Foglia pieno di colori e in mano a giovani ninja. Tuttavia, sembrerebbe che qualche personaggio che siamo abituati a conoscere da diverso tempo, stia per fare il suo ritorno.

Il nipote dell'ex terzo Hokage, infatti, pare che stia per fare un grande ritorno. Sono stati di recente rivelati i titoli di alcuni dei prossimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations e si è così scoperto che Konohamaru avrà un ruolo abbastanza importante.

In particolare, l'episodio 116 sarà intitolato "Konohamaru e Lemon" mentre l'episodio 117, che seguirà le vicende del precedente, "Il segreto di Lemon". Inoltre, potete leggere di seguito la sinossi dell'episodio 116:

"Un giorno, Boruto e Sarutobi Konohamaru salvano una giovane donna, Yoimura Lemon, mentre seguita da qualcuno. Lemon dice di essere venuti in visita al Villaggio delle Foglia per un giro turistico. Indossa costosi ornamenti per capelli e sembra essere una donna ingenua e innocente. Dopo aver sentito della storia di Lemon, Boruto e Konohamaru decidono di scortarla e portarla a fare una passeggiata nel villaggio. Lemon riceve così informazioni da loro e si diverte mentre visita il villaggio. Konohamaru inizia provare interesse nei confronti di Lemon, dal momento che è molto spensierata."

Sembra quindi che Konohamaru si prenderà una cotta per la giovane Lemon, mentre vi ricordiamo che Boruto: Naruto Next Generations si è mostrato in nuove immagini dell'episodio 113 e la sinossi dell'episodio 114 è stata rivelata.