Boruto: Naruto Next Generations, è stato anticipato il tradimento di Koji?

Di recente è arrivo il capitolo 34 di Boruto: Naruto Next Generations, che ha rivelato il prossimo obiettivo di Kara. Sono stati infatti introdotto diversi villain nel corse del manga e conosciamo ancora poco riguardo Kara. Alcuni dei suoi membri più forti sono stati mostrati negli scorsi capitoli e Koji Kashin ha fatto il suo debutto.

Pare che il tranquillo personaggi stia per tornare e sembra che i suoi compagni dell'organizzazione Kara non si fidino di lui. Nell'ultimo trentaquattresimo capitolo, mentre abbiamo visto la cyber ninja Delta scappare dopo essere stata sconfitta dall'Hokage Naruto, è stato mostrato di nuovo Kashin.

"Le mie intenzioni erano di ucciderli e riportare Kawaki prima che lo trascinassero via! Ma Koji mi ha fermato, dicendo che dovremmo lasciarlo andare con loro per raccogliere più informazioni." ha detto Delta una volta tornata alla base segreta di Kara. Inoltre, quando le è stato chiesto da Jigen quale fosse l'attuale posizione di Koji Kashin, quest'ultima ha risposto:"È nascosto all'interno di Konoha. Probabilmente sta ancora guardando Kawaki." La scena così si è spostata su di un primo piano del leader Jigen e altri membri di alto livello di Kara, per poi continuare a borbottare tra sé e sé. È da tempo che i dubbi riguardo la fiducia di Kara verso Jigen sono diffusi tra i fan e questa scena, non ha fatto altro che gettare benzina sul fuoco.

Ora non ci resta che aspettare il prossimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations, la cui uscita è stata confermata per il 10 giugno 2019 sul numero 28 di Weekly Shonen Jump.