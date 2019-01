Boruto: Naruto Next Generations, anticipazioni del capitolo 31

Boruto: Naruto Next Generations torna sulle pagine di Weekly Shonen Jump con un nuovo capitolo, il 31. Vediamo cosa ne è stato di Boruto e compagni dopo l'invasione accaduta nello scorso capitolo. Attenzione spoiler dopo il salto.

Delta è arrivata sul campo di allenamento dove Boruto e Kawaki si stavano scontrando sotto la supervisione dell'Hokage Naruto. L'intervento della ragazza darà vita a un nuovo scontro tra la Foglia e l'organizzazione Kara, mentre invece l'altro membro del gruppo, Koji Kasshin, osserva nell'ombra.

Boruto: Naruto Next Generations capitolo 31 è completamente incentrato sulla battaglia che avviene tra Naruto e Delta, con lo scontro che si svolge tra combo e tecniche ninja. Dopo un tentato Rasengan da parte di Naruto, si scopre che il membro di Kara può assorbire i ninjutsu tramite gli occhi e, sfruttando l'effetto sopresa, la donna mette il kage al tappeto, infilzandolo nello stomaco.

Tuttavia, sembra che Naruto stesse solo fingendo di essere in difficoltà, provando ad estorcere informazioni al nemico: infatti, subito dopo essersi liberato dalla stretta avversaria, la sua pancia rivela di essere senza ferite. Continua lo scontro tra i due, con Naruto che fa anche uso della forma Jinchuuriki, ma Boruto sembra avere qualcosa in mente.

Grazie alle anticipazioni, sappiamo anche quando sarà disponibile il prossimo capitolo. Ebbene, il capitolo 32 di Boruto: Naruto Next Generations arriverà sulle pagine di Weekly Shonen Jump nel #13, programmato per lunedì 25 febbraio. Tra qualche giorno, invece, in Giappone sarà disponibile il nuovo volume 7 della serie, mentre l'ultimo volume pubblicato in Italia da Planet Manga è il 5, risalente a novembre 2018, col tankobon 6 in arrivo a marzo.