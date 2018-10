Boruto: Naruto Next Generations, anticipazioni dell'episodio 80

L'episodio 80 di Boruto: Naruto Next Generations sarà trasmesso in Giappone (e su Crunchyroll.it in simulcast sub ita) domenica 4 novembre. Intanto, grazie alle pagine di Weekly Shonen Jump e alle traduzioni di Boruto Explorer, abbiamo le prime, succose anticipazioni sulla puntata.

Il titolo sarà: "Gli amici di Mitsuki". Di seguito vi proponiamo la sinossi, tradotta in italiano, dell'episodio.

"Cosa dirà Mitsuki al suo amico Seikei? Unitosi a Boruto e ai suoi compagni, Mitsuki prosegue il cammino insieme a Kokuyou e gli altri. Lungo il viaggio, però, Seikei contrae una sorta di malattia e rivolge una richiesta a Mitsuki: c'è qualcosa che vorrebbe sapere sugli esseri umani...

Kurotsuchi questa settimana: un attacco a sorpresa da parte di un individuo misterioso!

Kurotsuchi, l'attuale Tsuchikage, va a trovare suo nonno, il malato Ohnoki, la cui salute sta progressivamente peggiorando! Mentre si trova sulla via del ritorno verso casa, tuttavia, viene attaccata da qualcuno. Qual è la vera identità della misteriosa figura che ha colto di sorpresa Kurotsuchi?"

Cosa vi aspettate dai prossimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations? L'attuale arco narrativo, dedicato alle disavventure del povero Mitsuki, vi sta piacendo? Ricordiamo che l'anime è in simulcast su Crunchyroll, mentre l'edizione italiana del manga è curata da Planet Manga, sottoetichetta di Panini Comics.