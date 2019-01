Boruto: Naruto Next Generations, l'arco narrativo si conclude con uno scontro epico

Boruto: Naruto Next Generations ha proseguito per molti episodi con l'arco narrativo della sparizione di Mitsuki, e anche se i fan non sono stati troppo contenti per come è stato sviluppato il tutto, sembra che almeno la saga si chiuderà con un botto. Attenzione spoiler sugli ultimi episodi della serie dopo il salto.

Come potete vedere dal tweet in calce, che ci riporta uno spezzone dell'ultimo scontro di Boruto: Naruto Next Generations, la saga ha deciso di concludersi, nell'episodio "La volontà di Oonoki", con una lunga battaglia tra i ninja del villaggio della foglia e Ku.

Nei pochi secondi del video, si può vedere come Mitsuki sveli i poteri della sua Modalità Eremitica per affrontare Ku e portarlo via da Boruto. Dopo l'ultimo episodio, l'antagonista artificiale ha rubato un cuore umano vero dal suo dottore e l'ha usato per preservare la propria vita. Affronta poi Mitsuki, Boruto e Sarada a piena potenza con le sue arti di terra.

Lo scontro serve a mostrare gran parte del repertorio del team 7: Mitsuki utilizza appieno il proprio potere eremitico, la capacità di allungarsi e le sue abilità da serpente; Sarada mostra gran parte delle tecniche di fuoco che sa utilizzare e lo Sharingan, oltre alla potenza del chakra ereditato dalla madre; infine Boruto utilizza la classica Tecnica della Moltiplicazione del Corpo, prima di sconfiggere Ku con un Rasengan, che distrugge il cuore dell'avversario.

Questa battaglia di Boruto: Naruto Next Generations è una di quelle che ha messo il team 7 più in difficoltà non avendo adulti a coprire le spalle ai tre membri, ma proprio per questo hanno dovuto giocare molto sulla combinazione e la forza, dando vita a una spettacolare sequela di colpi. Ovviamente, come da titolo, fa la sua apparizione anche Oonoki che, prima di un tentato colpo finale di Ku, colpisce il nemico con l'arte della polvere, disintegrandolo. Lo sforzo richiesto però è troppo per il vecchio Tsuchikage, che muore poco dopo.

Adesso il team 7 dovrà affrontare le ripercussioni delle proprie azioni, nonostante sia riuscito a salvare il Villaggio della Roccia dalla distruzione certa.