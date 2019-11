Boruto: Naruto Next Generations, arriva il commovente incontro con Neji Hyuga

Neji Hyuga è stato un personaggio fondamentale in Naruto, prima rivale/antagonista e poi amico del protagonista che gli fece cambiare idea sul mondo. Il personaggio però è andato incontro a quella morte che tutti conosciamo durante la guerra di Naruto: Shippuden, ma grazie al nuovo arco di Boruto: Naruto Next Generations è tornato su schermo.

L'episodio 132 di Boruto: Naruto Next Generations ha visto tra gli altri il ritorno di Neji Hyuga nella serie e stavolta con una veste molto più importante rispetto ai pochi secondi dedicatigli qualche puntata fa. Boruto si imbatte casualmente in lui e Neji riesce a dare una visione completamente nuova di Naruto.

Il protagonista di Boruto: Naruto Next Generations osserva Hinata e Neji allenarsi, e Boruto parla con loro. Il ragazzo è preoccupato di non riuscire a sincronizzarsi col chakra di Naruto per il loro allenamento e Neji si chiede se è perché prova pietà per lui. Il chakra della Volpe a Nove Code ha infatti isolato Naruto dagli altri, ma Neji sa che il ninja biondo sta facendo di tutto per diventare forte, a prescindere da ciò che pensano gli altri.

A questo punto, Neji racconta al ragazzo di quando lui e Naruto si scontrarono durante l'esame per chunin, con il discorso sul destino che aveva intrappolato il membro del clan Hyuga e di come Naruto l'abbia aiutato a liberarsi. Dopo il discorso, che potete vedere nel video in calce, Boruto si avvia con una rinnovata voglia verso il suo allenamento con la versione giovane del padre. E finalmente ha potuto parlare con lo zio per la prima volta nella sua vita.