Boruto: Naruto Next Generations, arriva il momento di Himawari

L'arco della sparizione di Mitsuki ha lasciato il passo, nello scorso episodio a quello della giornata della famiglia, storia tratta dall'omonima light novel Naruto Shinden. Boruto: Naruto Next Generations entra quindi in una serie di episodi che ruoteranno sui rapporti personali di diversi personaggi, tra cui quelli di Himawari.

Mentre nello scorso episodio di Boruto: Naruto Next Generations abbiamo potuto vedere il rapporto padre-figlia abbastanza imbarazzante tra Sasuke e Sarada, c'è un altro rapporto genitoriale che verrà approfondito nella serie animata, ovvero quello tra Naruto e sua figlia Himawari. Per dare un po' di fiato agli abitanti del Villaggio della Foglia, l'Hokage decide di introdurre questa nuova festività, la Giornata della Famiglia. Nonostante sia sempre occupato, riesce sempre a tornare a casa, ma terribilmente stanco, ed è qui che decide di fare un giro per Konoha con la figlia, mentre quest'ultima si è addormentata in corridoio in attesa che il padre tornasse a casa.

Naruto inizialmente pensava di fare un sonnellino prima di uscire di casa ma, dopo aver visto Himawari acconsentire nonostante volesse molto andare a comprare un giocattolo di Kurama, Naruto decide di rimandare la dormita e di uscire con la figlia per fare shopping. I due girano così per molti negozi di Konoha, passando dal negozio di fiori di Ino all'emporio di armi di Tenten. Proprio quando Naruto e Himawari riescono finalmente a trovare il giocattolo di Kurama, un ninja rinnegato glielo ruba, ma questo viene subito acciuffato. Il ladro svelerà però che aveva cercato tanto questo giocattolo per regalarlo al figlio e compensare il tempo che non riesce a passare con lui per il suo lavoro. La bambina decide quindi di lasciare il giocattolo e darlo all'uomo. È qui che Himawari rivela di essere felice, perché voleva semplicemente passare del tempo col padre. Entrambi i fratelli di Boruto: Naruto Next Generations hanno sofferto per l'assenza del padre, ed è ora di recuperare un po' di tempo perso.