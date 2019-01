Boruto: Naruto Next Generations, arriva la nuova ending dell'anime

L'arco della sparizione di Mitsuki è quasi giunto al termine, e con l'approcciarsi della nuova fase l'anime di Boruto: Naruto Next Generations lancia la sua nuova e ottava sigla di chiusura nell'episodio 88.

Alla fine dell'episodio 88 "Scontro: Kokuyou!" di Boruto: Naruto Next Generations possiamo quindi guardare la nuova ending della serie. La sigla si intitola "Tsuyogari LOSER" ed è cantata dal gruppo di idol ЯeaL. L'ottava ending si distanzia dalla precedente, che si concentrava solo su Mitsuki (a cui è stato proprio dedicato l'arco narrativo), focalizzandosi sul nuovo 7 con una presentazione in bianco e nero. La monocromia è utilizzata in tutta la prima parte del video, della durata di 1:35, e serve ad enfatizzare la solitudine che si cela nei tre membri del gruppo. Durante la saga della sparizione di Mitsuki, infatti, Boruto, Sarada e Mitsuki sono stati separati l'uno dall'altro e costretti ad affrontare sfide diverse separatamente ma, come fa pensare il resto della sigla, questo non durerà ancora a lungo.

Proprio prima della fine della sigla, iniziano ad apparire i primi colori, con il protagonista di Boruto: Naruto Next Generations che capisce di non essere da solo, con l'apparizione dei tanti personaggi amici del Team 7. I fan ora sono curiosi di vedere che direzione prenderà la sceneggiatura della serie una volta conclusosi questo arco narrativo.