Boruto: Naruto Next Generations, arriva il nuovo team 7 di Konoha

Le avventure di Boruto: Naruto Next Generations hanno ruotato per lungo tempo intorno al nuovo team 7 del Villaggio della Foglia. Il terzetto di genin formato da Boruto, Sarada e Mitsuki però non si vedeva in azione insieme ormai da un po' di tempo. Il capitolo 40 di Boruto: Naruto Next Generations risolve questo problema riportandoli insieme.

Dopo aver saputo della battaglia incorsa tra Jigen e Naruto, a casa Uzumaki è scoppiata una diatriba che ha portato Boruto, Kawaki, Sarada e Mitsuki in un altro luogo. I ragazzi lì si sono visti di fronte il temibile Boro, avversario appartenente al circolo interno di Kara. Per salvare Naruto dal recipiente in cui è sigillato non c'è altro da fare se non batterlo.

Il team 7 della Foglia è finalmente riunito, ma la testardaggine e impetuosità di Boruto, unita a quella di Kawaki, non permette un buon coordinamento dei ragazzi, e il risultato si nota: il duo che ha attaccato per primo finisce per essere messo quasi subito al tappeto dalle misteriose tecniche del nemico. Solo l'intervento di Mitsuki e Sarada evita il peggio per Boruto e Kawaki.

Finalmente però nel finale si intravede uno sprazzo di collaborazione; dopo aver salvato gli altri, infatti, Sarada richiama l'attenzione di tutti e incita a creare un piano che possa far rivedere il team 7 della Foglia più Kawaki nuovamente in azione insieme. Boruto: Naruto Next Generations tornerà su MangaPlus il 20 dicembre.