Boruto: Naruto Next Generations, arriva un momento romantico con Hinata

La calma è arrivata al Villaggio della Foglia. Dopo che Boruto è tornato con Shukaku tra le mani sembrava essere terminato l'arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations, con il protagonista ora dedito a cercare informazioni sul maestro Jiraiya nell'episodio 127 della serie. Proprio quest'ultimo però presenta una dolce scena con Hinata.

Insieme a Sarada, Boruto è andato alla ricerca di ricordi di Jiraiya, per capire chi fosse il maestro di Naruto. Boruto: Naruto Next Generations 127 è proprio focalizzato su questo personaggio, ma non lascia naturalmente da parte altri comprimari della serie, come Hinata Hyuga.

La mamma di Boruto e Himawari riceve diverse domande dal suo primo figlio su come fosse Naruto da giovane, la risposta è ricolma di dolcezza da parte di Hinata che descrive il marito come sempre pieno di energia e fedele alla propria via ninja. Non manca naturalmente qualche momento dove Hinata rimane in imbarazzo, specie quando ammette di essere sempre stata innamorata di Naruto.

Il video che potete vedere in alto alla notizia è proprio un estratto di questo episodio di Boruto: Naruto Next Generations andato in onda su Crunchyroll. In questo periodo si stanno celebrando i venti anni di Naruto, con la piattaforma americana che ha deciso di dedicare uno streaming a Naruto to Boruto LIVE 2019 disponibile solo per oggi 9 ottobre.