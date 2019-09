Boruto: Naruto Next Generations, arriva Sarada versione chunin in una fan art

Le avventure di Boruto: Naruto Next Generations stanno proseguendo tra un breve arco e l'altro. Lo studio Pierrot sta mettendo in scena diverse situazioni che coinvolgono diversi personaggi più o meno di spessore ma ancora lontani dalle trame presentate nell'omonimo manga di Mikio Ikemoto e Ukyo Kodachi. Quindi i protagonisti sono ancora genin.

Le capacità che hanno mostrato i ninja protagonisti fanno pensare che ci vorrà ancora un po' prima di vedere altri chunin in Boruto: Naruto Next Generations. Un fan però ha deciso di immaginare Sarada Uchiha tra qualche anno di storia dopo una eventuale promozione.

Nell'immagine in calce, l'illustratore Raikiri ha messo in risalto una Sarada molto più matura sia mentalmente che fisicamente, con lo Sharingan completamente sviluppato a tre tomoe, mentre utilizza una katana. Il fisico ricorda il sunto esatto delle caratteristiche di Sakura e Sasuke, lo sguardo fa pensare invece che abbia ereditato lo tesso ardore della madre.

È inusuale vedere un personaggio ritratto non da adulto, come sognano tanti fan, ma sempre da adolescente e con solo qualche anno in più rispetto alla storia in corso. Infatti non sono poche le fan art con Sarada adulta e lo stesso vale per altri personaggi tra cui il protagonista Boruto. A voi piace la versione di Sarada messa in scena da Raikiri? Se ci fosse un timeskip in Boruto: Naruto Next Generations, potremo vederla proprio con una silhouette del genere.