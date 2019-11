Boruto: Naruto Next Generations, arriva la sinossi dell'episodio 134

Domani domenica 10 novembre andrà in onda l'episodio 132 di Boruto: Naruto Next Generations, che segnerà la fine della prima metà di questo nuovo arco narrativo dell'anime. Naruto e Boruto stanno facendo sempre più amicizia mentre quest'ultimo si sta ambientando nel passato in cui è stato gettato. Ma quali pericoli dovrà affrontare l'inedito duo?

Mentre affrontano la minaccia di Urashiki Otsutsuki, ovvero colui che ha causato questo salto temporale di venti anni nel passato, veniamo già a conoscenza degli eventi che si terranno nell'episodio 134 di Boruto: Naruto Next Generations.

La sinossi della puntata in questione, che non arriverà prima di domenica primo dicembre a causa della pausa dell'anime di Boruto, è stata presentata dalla rivista Newtype, testo prontamente tradotto da Organic Dinosaur.

"Durante il corso del combattimento con Urashiki, Sasuke perde completamente di vista Boruto e i suoi altri compagni. In più, è stato gravemente ferito durante la battaglia. Per caso, verrà salvato dalla versione da adolescente di Sakura...".

Il resto dell'episodio è stato riassunto anche sulla rivista Animedia, che rivela come il terzetto formato da Jiraiya, Boruto e Sasuke sia stato coinvolto in questa nuova battaglia per salvare Naruto da Urashiki. Il membro del clan Otsutsuki sembra essere in grado di vedere nel futuro e quindi nulla potrà fermarlo. Mentre Sasuke mette a rischio la vita per permettere agli altri di scappare, entra per caso in contatto con la giovane Sakura. Come proseguirà Boruto: Naruto Next Generations?