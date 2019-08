Boruto: Naruto Next Generations, arrivano le prime immagini dell'episodio 120

Dopo il primo trailer presentato nell'episodio 119 di Boruto: Naruto Next Generations, arrivano le prime immagini del nuovo viaggio che Boruto dovrà affrontare. Infatti la conclusione della storia di Konohamaru e Lemon lascia spazio a nuove avventure del protagonista che tenterà nuovamente di raggiungere il suo mentore Sasuke Uchiha.

Il tweet arriva dall'account di Naruto to Boruto che ci mostra quattro immagini tratte dall'episodio 120 di Boruto: Naruto Next Generations. Qui inizierà la nuova saga ambientata nel Paese del Vento, luogo in cui si trova la città ninja del Villaggio della Sabbia e dove, secondo le informazioni trafugate da Boruto, si trova anche Sasuke Uchiha. Col desiderio di farsi allenare nuovamente dall'amico del padre, Boruto intraprende questo viaggio da solo allontanandosi da Konoha.

Durante il tragitto però sembra perdersi e fermarsi in una stazione ferroviaria, ma in suo soccorso arriveranno due personaggi completamente inediti. Riuscirà Boruto a superare la tempesta di sabbia e a raggiungere il suo obiettivo?

Il prossimo arco narrativo vedrà, oltre il ritorno di Sasuke, anche la ricomparsa di Gaara e Urashiki Otsutsuki, il quale vuole mettere le mani sul cercoterio Shukaku.