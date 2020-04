Boruto: Naruto Next Generations: è in arrivo un 'grande' annuncio per l'anime?

Non senza una grande attesa, finalmente Studio Pierrot ha iniziato a proporre al pubblico l'adattamento canonico del manga di Boruto: Naruto Next Generations, interrompendo la lunga sequela di puntate filler originali. Ad ogni modo, per i fan dell'anime le sorprese potrebbero non essere ancora finite.

Mentre la stagione primaverile inizia ufficialmente col debutto della nuova opening di Boruto, l'ultima saga corrente è nel pieno degli eventi. Il giovane Tento, conscio del proprio valore, infatti, sta tentando una mossa disperata in attesa dell'arrivo dell'amico a salvarlo. Ma cosa accadrà alla serie televisiva una volta terminato di adattare l'arco narrativo tratto dall'omonimo manga?

Dalla preview della rivista V-Jump è emerso un dettaglio interessante, ovvero un "grande" annuncio in merito all'anime previsto il 20 aprile, in concomitanza con l'uscita del capitolo 45 di Boruto: Naruto Next Generations. In rete, alcuni fan hanno scorto nella opening i membri dell'organizzazione Kara nonché alcuni personaggi originali introdotti unicamente con la serie televisiva, e non è escluso che l'annuncio in questione possa riferirsi alla prossima saga dell'anime. A tal proposito, è anche possibile che gli eventi inediti della serie possano essere un problema a lungo andare.

Ad ogni modo, vi suggeriamo di continuare a seguirci per non perdervi le ultime novità in merito all'argomento. Secondo voi, invece, cosa riguarderà l'annuncio? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.