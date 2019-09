Boruto: Naruto Next Generations, è in arrivo un nuovo Hokage?

In ogni momento della storia, il Villaggio della Foglia ha sempre avuto un leader, il cosiddetto Hokage, che gestiva le faccende del villaggio e del Paese del Fuoco sia a livello burocratico che combattivo. L'ultimo in ordine cronologico ad aver ricoperto la carica è stato Naruto, ma continuerà ad esserlo in Boruto: Naruto Next Generations?

Gli avvenimenti del capitolo 38 di Boruto: Naruto Next Generations ci hanno mostrato la vera minaccia di Jigen, o meglio Isshiki Otsutsuki. Il capo di Kara che mira a Kawaki ha affrontato Naruto e Sasuke in un'altra dimensione, sigillando il primo e ferendo gravemente il secondo. Ciò significa che il Villaggio della Foglia al momento è senza un Hokage e senza un suo potete ninja protettore, almeno temporaneamente.

La scomparsa di Naruto sembra che durerà per molto tempo, ma può il Villaggio della Foglia rimanere senza un capo? Ciò significa che, nei prossimi capitoli, potremmo vedere un timeskip in Boruto: Naruto Next Generations, dove sarà anche incaricato un nuovo Hokage per sopperire alla mancanza di Naruto. Speculando su questa ipotesi, ci sono tre nomi al momento che potrebbero ricoprire questa carica: Sasuke Uchiha, Konohamaru Sarutobi e Shikamaru Nara.

Pensate che il Villaggio della Foglia deciderà di nominare l'ottavo Hokage in Boruto: Naruto Next Generations? E chi sarà? Oppure assisteremo a sorpresa al ritorno nel ruolo di vecchi Hokage come Tsunade Senju e Kakashi Hatake?