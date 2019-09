Boruto: Naruto Next Generations, l'assurdo potere di Jigen contro Naruto e Sasuke

Il misterioso primo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations sembra finalmente scoprirsi poco a poco, chiarendo lentamente i fenomeni che hanno portato Boruto e Kawaki a scontrarsi in un panorama desolato e mozzafiato. Tuttavia, cosa sta accadendo a Naruto e a Sasuke?

Il capitolo 38 ha stupito all'improvviso, un episodio cartaceo che ha rivelato non solo colpi di scena sensazionali, ma anche un combattimento estremamente epico, quello tra Jigen contro il duo Naruto e Sasuke. Infatti, i due amici e protagonisti di Naruto Shippuden se la sono vista brutta contro il contenitore di Isshiki Otsutsuki, che ha dimostrato di essere ben più pericoloso di quanto preventivato.

Jigen è riuscito a evitare qualsiasi colpo nel corpo a corpo, sia di un abile spadaccino come Sasuke, che di un maestro nella tattica come il settimo Hokage. I due ninja, consapevoli dell'assurda disparità di forza, hanno giocato subito la loro carta più potente, il Susanoo e la manifestazione di Kurama. Tuttavia, nemmeno il loro asso nella manica è riuscito a fare qualcosa contro il villain del manga, venendo clamorosamente sconfitti e separati. Naruto, infatti, è stato sigillato in un'altra dimensione e le possibilità di un ritorno imminente sono estremamente basse. Ciò ha immediatamente scatenato gli ingranaggi mentali degli appassionati, che hanno manifestato in coro la grande probabilità che il famigerato time-skip di Boruto: Naruto Next Generations stia per arrivare. Di conseguenza, è lecito chiedersi se un nuovo hokage prenderà il posto di Naruto per far fronte alla minaccia del clan Otsutsuki.

