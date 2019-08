Boruto: Naruto next Generations, l'autore del manga ringrazia i fan per il supporto

Recentemente vi abbiamo parlato dell'incredibile capitolo 37 di Boruto: Naruto Next Generations, il manga sequel della famosa opera di Masashi Kishimoto. La straordinaria accoglienza ricevuta dall'ultimo capitolo ha emozionato anche l'autore Ukyo Kodachi, che ha deciso di ringraziare personalmente i fan tramite il tweet visibile in calce.

Nel post, condiviso nella giornata di martedì 20 agosto, Kodachi ha scritto: "Grazie per l'accoglienza e il responso riguardanti l'ultimo capitolo di Boruto. Vi voglio bene. Arigato". Kodachi sta collaborando con Mikio Ikemoto per la realizzazione del manga, ritenuto per ora decisamente all'altezza delle aspettative.

Nel capitolo 37 abbiamo finalmente assistito allo scontro tra Jigen, misterioso membro del clan Otsutsuki, e i due ninja più forti del Villaggio della Foglia: Naruto e Sasuke. Nonostante lo scontro sembri inizialmente volgere a favore del capo di Kara, la situazione viene riequilibrata dopo che Sasuke riesce a comprendere i segreti della tecnica dell'avversario.

La battaglia però è tutt'altro che conclusa, visto che lo stesso Jigen rivela di avere ancora diversi assi nella manica da giocare per mettere fuori gioco il duo. Vi ricordiamo che il capitolo 38 di Boruto: Naruto Next Generations verrà pubblicato il prossimo mese su Manga Plus e V-Jump e ci mostrerà il proseguo dell'incredibile battaglia.

E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto il capitolo 37? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!