Boruto, Naruto Next Generations: Avevate notato questo dettaglio su Konohamaru?

Da quando la saga principale di Naruto ha trovato la sua conclusione, i fan hanno avuto modo di scoprire il futuro dei loro eroi in Boruto: Naruto Next Generations. L'anime, attualmente ancora in onda, sta regalando diverse chicche agli appassionati, tra cui una riguardante Konohamaru Sarutobi.

Konohamaru, Jonin del Villaggio della Foglia e discendente del clan Sarutobi, è il nipote del leggendario terzo Hokage. Legato fermamente alla fama di Hiruzen, Konohamaru si è sentito più volte incompreso, nonostante abbia sempre sognato di diventare anch'egli come suo nonno.

Secondo l'utente Reddit seenerbun comunque, il nome non è l'unica cosa che i due personaggi condividono: come potete notare dall'immagine in calce infatti Konohamaru è essenzialmente identico a Hiruzen nei suoi anni migliori. Certo non è un dettaglio che salta facilmente all'occhio, visto che Hiruzen è stato mostrato in gioventù davvero poche volte, ma quello mostrato nell'immagine è indubbiamente un tributo al design del terzo Hokage.



Nonostante ultimamente sia stato rivelato qualche dettaglio, secondo molti la scelta stilistica sarebbe stata obbligata, visto che l'anime non ha mai avuto interesse nel mostrare propriamente la madre e il padre di Kanohamaru. E voi? Ve ne eravate accorti? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto vi ricordiamo che Boruto è attualmente in onda e che è già uscita la sinossi per l'episodio 112.