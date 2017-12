Boruto: Naruto Next Generations avrà presto una nuova ending

L'ultimo numero di, curato dall'editore Shueisha, ha svelato che molto presto l'anime diriceverà una nuova ending, ossia una nuova sigla di chiusura per gli episodi che compongono la serie.

La nota rivista nipponica ha dunque confermato che, nei prossimi episodi di Boruto, vedremo esordire una nuova sigla finale. Il brano della ending, che non ha ancora una data di debutto ufficiale, sarà firmato dai Game Jikkyōsha Wakuwaku Band.

Il gruppo musicale nipponico si è formato nel 2014 ed è composto da cinque membri: il loro primo album è datato allo scorso 22 marzo e ora, grazie alla collaborazione con Studio Pierrot, la band avrà l'opportunità di farsi conoscere al grande pubblico firmando la ending di Boruto: Naruto Next Generations.

Intanto l'anime è arrivato all'episodio 36 e va in onda ogni mercoledì su Fuji TV, in Giappone. Non conosciamo ancora l'ipotetica messa in onda dell'anime in Italia, poiché Mediaset non ha ancora terminato quella di Naruto Shippuden. Il manga di Boruto, invece, è edito in Italia da Planet Manga, che il 7 dicembre pubblicherà il secondo volume.