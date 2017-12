Boruto: Naruto Next Generations avrà una side story breve nel 2018!

Se siete tra quelli che non non vedono l'ora di scoprire tutte le novità shonen del 2018, allora sappiate chevi copre le spalle. L'editore giapponese ha recentemente annunciato la sua line-up di storie collaterali (side stories) per il prossimo anno, tra cui figura una storia di Boruto: Naruto Next Generations

Su Twitter, Yonkou Productions ha condiviso una lista di titoli che Shonen Jump prevede di pubblicare per il 2018. L'elenco completo presenta alcuni dei più grandi titoli del settore e alcune novità a sorpresa, e potete trovare l'elenco originale comodamente in calce alla notizia. Di seguito i titoli elencati:

"Haikyuu!!, The Disastrous Life of Saiki K., Boruto: Naruto Next Generations, Kimetsu, Spring Weapon, Honmaru Zumo, We Never Learn, Lycopene, Robot x Laserbeam, Full Drive, Yuuna, Golem Hearts, Black Clover."

Finora, non si sa se queste storie secondarie saranno addizionali alla serie madri o semplicemente degli one-shot. Shonen Jump ha già pubblicato storie secondarie per titoli come Rurouni Kenshin, Assassination Classroom e altri.

I prossimi numeri della rivista edita da Shueisha chiariranno esattamente cosa i fan dovranno aspettarsi nel 2018, ma guardando la lista pubblicata, i lettori sono rimasti entusiasti nel vedere Haikyuu!! fare ritorno, dato che il pubblico è ancora in attesa che una nuova stagione dell'anime venga annunciata.

Boruto: Naruto Next Generations si muoverà in questo campo con una side story, cosa che farà anche Black Clover, mettendo i nuovi arrivati ​​dell'animazione l'uno contro l'altro. Aspettiamoci novità interessanti per l'anno venturo.