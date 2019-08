Boruto: Naruto Next Generations, la battaglia è solo agli inizi per Naruto nel capitolo 37

Sembra che le strade di Naruto e dell'organizzazione Kara siano costrette ad incrociarsi spesso. L'Hokage del Villaggio della Foglia è da poco uscito da uno scontro con Delta, uno dei membri del circolo interno di Kara, ma adesso dovrà fare i conti anche con Jigen. Il capo nemico di Boruto: Naruto Next Generations ha fatto irruzione a Konoha.

Alla fine del capitolo 36 di Boruto: Naruto Next Generations abbiamo visto Jigen spuntare fuori a Konoha, più precisamente nella casa di Naruto, grazie a una sua tecnica spazio temporale collegata al karma di Kawaki. Ciò ovviamente aveva fatto presagire una battaglia tra il capo di Kara e l'Hokage, ed è proprio ciò che è avvenuto. Naruto rifiuta ogni trattativa e viene scagliato in un mondo parallelo da Jigen e, prima di essere abbandonato lì, arriva l'intervento di Sasuke che obbliga il capo nemico a combattere con loro.

Naruto inizia ad affrontare il suo scontro più arduo, con un avversario che riesce sempre a tenerlo alle strette grazie anche a una tecnica ancora sconosciuta. L'utilizzo dei cloni d'ombra da parte dell'Hokage e l'aiuto di Sasuke inizia però a svelare l'arcano, permettendo a Naruto di iniziare a mettere a segno alcuni contrattacchi efficaci. Tuttavia, come il finale del capitolo 37 di Boruto: Naruto Next Generations fa capire, la fine della battaglia è ancora molto lontana e difficile da raggiungere. Il prossimo appuntamento con il manga di Mikio Ikemoto e Ukyo Kodachi è programmato per il 20 settembre.