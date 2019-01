Boruto: Naruto Next Generations e Black Torch fra le uscite Planet Manga di marzo e aprile

Attraverso le pagine del mensile Anteprima, Planet Manga (Panini Comics) ha annunciato l’elenco completo delle opere a fumetti che potremo sfogliare durante i mesi di marzo e aprile 2019. Fra le tante segnaliamo il sesto numero del manga ed un nuovo romanzo su Boruto: Naruto Next Generations!

Di seguito vi proponiamo la lista completa dei prodotti in uscita nei suddetti mesi.

PARADISE KISS COMPLETE 20th ANNIVERSARY EDITION

Marzo - 848 pagine, b/n, brossurato - 25€



A vent’anni dall’uscita del primo capitolo sulla rivista di moda giapponese Zipper, torna in un volume autoconclusivo Paradise Kiss di Ai Yazawa. Scoprite o riscoprite con noi la storia di Yukari, una ragazza che pensa solo allo studio... ma la cui vita verrà stravolta dall’incontro con i creativi dell’atelier Paradise Kiss!

TI AMO, MA FATTI AMMAZZARE 2

28 marzo - 184 pagine, b/n, brossurato - 4.50€



L’impulso omicida che si è impossessato di Taku, avvinghiandolo in una spirale di morte e violenza, sembra aver dotato il protagonista di capacità sovrumane. Per Mika, colpita da una sorta di amnesia, le cose non appaiono diverse da come sono sempre state, eppure intorno a lei l’oscurità sta avanzando...

BLACK TORCH 3 (DI 5)

14 marzo - 200 pagine, b/n, brossurato - 4,50€



Un mondo illusorio, generato da un incantesimo, dove si viene testati...Se spezzi l’incantesimo hai superato la prova. Se non riesci a farlo, ti ritrovi inguai molto seri. Come nel caso di Jiro e Rago. Il nemico che i due si trovano di fronte è del tutto fuori scala... e, incredibile a dirsi, non è il loro unico problema!

RECORD OF GRANCREST WAR 3

4 aprile - 160 pagine, b/n, brossurato - 4,50€



Il fragile equilibrio tra l’Alleanza Factory e l’Unione Fantasia inizia a mostrare segni di cedimento. La causa della crisi va ricercata nell’ambizioso piano orchestrato da Siluca. C’è però chi non ha intenzione di accettare passivamente l’ascesa di Theo, preparandosi ad attaccarlo con tutte le forze a disposizione…

MORIARTY THE PATRIOT 4

4 aprile - 208 pagine, b/n, brossurato - 4,50€



Le incredibili doti deduttive di Sherlock Holmes hanno affascinato Moriarty, rafforzandolo nei suoi propositi criminali. L’interesse del consulente del crimine ora si concentra su delicate questioni internazionali e sarà richiesto l’intervento di Moran per portare a termine una missione della massima segretezza.

GRANBLUE FANTASY 4

Marzo - 170 pagine, b/n, brossurato - 6,50€



Gran, Lyria e gli altri membri dell’equipaggio della Grandcyphersono riusciti a rintracciare il granduca di Valtz... ma il nobile Tzaka, determinato a vendicare i propri antenati resi schiavi dagli Astrali, intende ridestare il terrificante Colossus. Riusciranno i protagonisti a fermarlo?

GIDEON OF THE 3rd — STORIA DI UN RIVOLUZIONARIO 4

21 marzo - 200 pagine, b/n, brossurato - 4,50€



Gli Stati Generali sono in crisi e il Terzo Stato sta manifestando tutto il suo malcontento. Il re e la regina sono presi di mira e per le strade di Parigi c’è chi si fa vendetta da solo. Gideon è attaccato per le sue simpatie verso la nobiltà e perfino Saint-Just sembra non essergli più amico...

BORUTO — NARUTO NEXT GENERATIONS 3 – COLORO CHE ILLUMINANO LA NOTTE DEI NINJA

Marzo - 256 pagine, b/n, brossurato - 12,90€



Finalmente Boruto scoprirà il colpevole della serie di misfatti che sta sconvolgendo il Villaggio della Foglia. Durante l’indagine dovrà però scontrarsi con un essere spaventoso evocato da un’altra dimensione! Questo e altro nel nuovo romanzo spaventoso dedicato al figlio di Naruto e Hinata.

BORUTO — NARUTO NEXT GENERATION 6

4 aprile - 176 pagine, b/n, brossurato - 4,50€



Boruto, Sarada e Mitsuki ricevono inaspettatamente un nuovo incarico:questa volta i protagonisti devono recuperare il maestro Konohamaru, disperso nel corso di un’indagine. Nel frattempo Ao, ex ninja della Nebbia e ora agente del Guscio, dà loro la caccia.

NANA & KAORU 9

Marzo - 192 pagine, b/n, brossurato - 5,50€



Perfino una ragazza come Nana cela un lato oscuro. Viene risvegliato da emozioni torbide come la gelosia, il desiderio di possesso, l’invidia. Sensazioni che rendono incapace la protagonista di esprimere a pieno i propri sentimenti. Un evento scatenante la costringerà ad affrontarle.

GHOST-INN 9 - LA LOCANDA DI YUNA

4 aprile - 200 pagine, b/n, brossurato - 4,50€



San Valentino è solo un ricordo... ma ora è arrivato il White Day! E Kogarashi dovrà regalare alle amiche dei cioccolatini degni della sua fama di pasticciere per ringraziarle di averlo salvato dai Tengu di Kyoto! Riuscirà nell’impresa? Tadahiro Miura ha in mente qualche altra inaspettata sorpresa per il suo (sfortunatissimo?) personaggio.

CITRUS 5

Marzo - 168 pagine, b/n, brossurato - 7€



Finalmente Yuzu e Mei si sono messe insieme, ma qualcosa, o meglio qualcuno, si mette di traverso facendo traballare il delicato equilibrio. La sorella di Harumi, Mitsuko, inflessibile ex presidente del comitato studentesco, lancia una sfida... Come reagiranno le due sorelline alla sua provocazione?

DOLLY KILL KILL 7

21 marzo - 192 pagine, b/n, brossurato - 4,50€



La battaglia fra i discepoli della maestra e i seguaci di Sekka Kamuragi si fa sempre più dura e gli utilizzatori del fantasma mettono in campo tutto il loro potere per decidere le sorti dell’umanità. Ma c’è chi sembra cedere sotto gli attacchi del nemico: Namekata dovrà affrontare un avversario che sbuca direttamente dal suo passato...

BATTLE ROYALE 10

Marzo - 208 pagine, b/n, brossurato - 6,50€



Nella Grande Repubblica dell’Estremo Oriente c’è un “gioco”: il Program. I partecipanti sono studenti e le sue regole sono crudeli quanto semplici: uccidi o sarai ucciso, impugna l’arma che ti è stata assegnata e togli la vita ai compagni di classe o saranno loro a eliminare te. Il numero di ragazzi sopravvissuti al massacro è sempre più esiguo...

AKAME GA KILL! ZERO 9 (DI 10)

21 marzo - 216 pagine, b/n, brossurato - 4,50€



La battaglia contro i nemici sospinti dal rancore verso lo Squadrone Killer ha un esito amaro. Per Akame è però già tempo di un nuovo incarico... che costituirà l’occasione di un incontro che cambierà per sempre la sua vita. L’obiettivo da eliminare, infatti, è Najenda dell’esercito rivoluzionario!

DARWIN’S GAME 12

21 marzo - 192 pagine, b/n, brossurato - 4,50€



Riku e Kaname sono pronti ad affrontare il proprio destino a colpi di katana. Chi vincerà? Ma, soprattutto, chi èil vero nemico? Il villaggio viene circondato dagli scagnozzi di Kanehira e lo spietato assicuratore dal misterioso sigil è pronto a fare incetta di punti sterminando gli abitanti dell’isola. L’Hunting Game entra nel vivo!

BTOOOM! 25 (DI 26)

Marzo - 226 pagine, b/n, brossurato - 6,50€



Mentre Ryota e compagni cercano di raggiungere la salvezza, due gruppi militarisi affrontano sull’isola affinché il progetto Themis non acquisisca il controllo completo della Rete attraverso il gioco assassino BTOOOM! GAMERS. La tensione sale alle stelle!

MURCIÉLAGO 12

14 marzo - 200 pagine, b/n, brossurato - 4,50€



Qualcuno sta uccidendo uno dopo l’altro i più forti tra i maestri spadaccini. I delitti hanno un solo indizio in comune: una lettera di sfida indirizzata alle vittime. Sulla via della spada, Kuroko fiuta la pista di una spietata vendetta...

FIRE FORCE 12

28 marzo - 200 pagine, b/n, brossurato - 4,50€



Posseduto da Haumea, tra i guerrieri al servizio del predicatore, Shinra si scaglia contro amici e compagni. Il tentativo di fermarlo toccherà ad Arthur: riuscirà quest’ultimo a evitare che qualcuno si faccia troppo male?

BUNGO STRAY DOGS 13

21 marzo - 168 pagine, b/n, brossurato - 4,50€



La guerra d’intelligenza a colpi serrati tra Osamu Dazai e Dostoevskij è al culmine. Il momento di infiltrarsi nel covo nemico è giunto e a farlo sarà la più esplosiva delle coppie: due individui dotati di poteri soprannaturali e così affiatati... che finora hanno tentato più volte di uccidersi a vicenda!

SERAPH OF THE END 17

21 marzo - 184 pagine, b/n, brossurato - 4,50€



Quando ogni tabù è infranto, c’è solo una cosa a cui anelano umani, demoni, vampiri e angeli: la redenzione! La Sesta Tromba è entrata in scena e la salvezza di tutti può passare solo attraverso il cuore di Yuichiro, pronto a fare una rischiosa scommessa sul futuro.

I CAVALIERI DELLO ZODIACOEPISODE G ASSASSIN 24

28 marzo - 80 pagine, colori, brossurato - 4,50€



Manca un solo Cavaliere d’Oro all’appello. Un Cavaliere che al momento giace in una stasi di ghiaccio in bilico fra i due mondi. Al suo risveglio, secondo quale delle due fazioni sceglierà, sarà colui che farà pendere l’ago della bilancia.

KENICHI 61 (DI 61)

14 marzo - 176 pagine, b/n, brossurato - 4,50€



Lo Yami è a un passo dal realizzare il “crepuscolo eterno”. Se riuscirà nell’intento, potrà dare il via a una nuova guerra mondiale. Tuttavia, Ryozanpaku e alleati combatteranno fino all’ultimo respiro per scongiurare questa tragica eventualità!

GIANT KILLING 42

Marzo - 232 pagine, b/n, brossurato - 5,50€



Tokyo è in fermento: mancano pochi giorni all’inizio dell’attesissimo derby che vedrà scontrarsi l’ETUe il Tokyo Victory. Le squadre si stanno preparando perla sfida, e lo stesso stanno facendo i tifosi. Quali mosse avrà in mente Tatsumi per fermare Mochida, che sembra tornato più in forma che mai?

SKY VIOLATION 17

4 aprile - 192 pagine, b/n, brossurato - 4,50€



Dopo innumerevoli peripezie, Rika e la Maschera cecchino sono finalmente faccia a faccia. Questa volta però si fronteggiano da nemici. Quale esito avrà la sfida? Il folle meccanismo del mondo di grattacieli torna a sconvolgere la vita dei protagonisti in un numero ricco di rivelazioni e colpi di scena.

TRIAGE X 17

Marzo - 160 pagine, b/n, brossurato - 6,50€



Mikoto e Chikage raggiungono Oriha, ma finiscono nei guai... A controllare un gruppo di sopravvissuti, infatti, sono le ragazze di Syringe! Inoltre, parte un nuovo capitolo con il racconto dell’ultimo segreto della Black Label!

LA PROMESSA DELLA ROSA 3

14 marzo - 184 pagine, b/n, brossurato - 4,50€



Mentre Iroha continua a interrogarsi sui sentimenti di Retsu, il destino fa compiere alla protagonista una serie di incontri che la confondono e la turbano profondamente. Proprio come una rosa, l’amore sa essere dolce, ma a tratti mostra le sue spine.

URAKATA!! DIETRO LE QUINTE 7 (DI 7)

Marzo - 200 pagine, b/n, brossurato - 5,50€



La creatività non dev’essere usata soltanto per costruire raccapriccianti maschere da zombi o per produrre un film campione d’incassi. È l’ingrediente segreto per vivere al massimo! In questo volume finale ciascuno dei membri dell’Arteam plasmerà il proprio futuro.

LE SITUAZIONI DI LUI & LEI 17

Marzo - 192 pagine, b/n, brossurato - 5,50€



Arima ha iniziato a riprendersi. Pian piano sta ritornando alla sua vita di sempre. Purtroppo però i guai non sono ancora finiti. Presto infatti entrerà inscena una persona che stravolgerà nuovamente ogni cosa...

