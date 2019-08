Boruto: Naruto Next Generations, Boruto dovrà aiutare un vecchio personaggio

L'episodio 119 di Boruto: Naruto Next Generations andato in onda domenica 11 agosto ha finalmente permesso la conclusione dell'arco relativo a Konohamaru e Lemon. La ragazza è salva, e ora l'anime tornerà a focalizzarsi sul protagonista Boruto grazie a un nuovo arco narrativo che coinvolgerà anche vecchi personaggi e i cercoteri.

La rivista Animedia ha svelato recentemente i prossimi sviluppi con gli spoiler di Boruto: Naruto Next Generations. Come abbiamo già potuto leggere, ci sarà il ritorno non solo di Sasuke e Urashiki ma anche di Gaara il Kazekage e del cercoterio Shukaku. Boruto arriverà al Paese del Vento proprio mentre il membro del clan Otsutsuki sta tenendo impegnati in uno scontro Sasuke e Gaara.

Lo scopo di Urashiki è mettere le mani su Shukaku, e proprio per questo Gaara necessiterà dell'aiuto di Boruto e del Villaggio della Foglia. In questo nuovo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations, che promette già scontri impegnativi, vedremo quindi il protagonista biondo fare coppia col rivale di sempre Shinki per mettere al sicuro Shukaku e mandare un messaggio al padre, recapitando la richiesta di aiuto di Gaara.

Riuscirà Boruto a tornare sano e salvo nella capitale ninja del Paese del Fuoco con il cercoterio evitando gli attacchi di Urashiki?