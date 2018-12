Boruto: Naruto Next Generations, Boruto dovrà presto collaborare col nemico?

L’arco narrativo de “La scomparsa di Mitsuki” di Boruto: Naruto Next Generations sembra ormai vicino a raggiungere il proprio climax, soprattutto adesso che gli antagonisti di turno hanno svelato il loro bizzarro piano per portare la pace nel mondo... Scopriamo dopo il salto cosa accadrà nella prossima puntata!

Lo scorso episodio di Boruto: Naruto Next Generations ha visto Boruto Uzumaki ed il vecchio Oonoki intrappolarsi all’interno di una barriera. Per poter fuggire, i due ninja dovranno ora collaborare per localizzare la cosiddetta “Pietra del Cuore”, mentre Shikadai, all’esterno, verrà sottoposto ad una procedura potenzialmente fatale.

In calce all'articolo trovate il nuovo trailer dell'episodio, mentre di seguito ve ne riproponiamo la sinossi ufficiale.

Boruto: Naruto Next Generations - Episodio #85 - La pietra del cuore

Data: 9 dicembre 2018

9 dicembre 2018 Trama: "Boruto si mette alla ricerca della Pietra del Cuore, che gli occorre per distruggere la Barriera in cui è rinchiuso! Come gli ha indicato il vecchio Oonoki, il giovane deve farsi aiutare da Sekki, che dovrebbe conoscere molto bene i campi di addestramento del Villaggio della Roccia. Shikadai è stato rapito da Kuu e imprigionato in una sala operativa! Il dottore gli intima che, probabilmente, dovrebbe iniziare a rassegnarsi all'idea di morire a causa della missione in cui si è imbarcato. Cosa accadrà a Shikadai...?!”

Sfortunatamente il team di Boruto è stato separato quando ha attaccato Oonoki e Kuu, e si direbbe che Shikadai non sia riuscito a raggiungere il luogo d’incontro fissato coi propri compagni. Cosa ne sarà adesso del giovane figlio di Ino e Sai?