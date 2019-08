Boruto: Naruto Next Generations, ecco Boruto che va alla ricerca di Sasuke

Così come fece il padre tanti anni prima, anche il protagonista di Boruto: Naruto Next Generations è destinato a un'eterna ricerca di Sasuke. Boruto infatti, nel prossimo arco narrativo, sarà nuovamente in primo piano e si recherà, dopo aver sentito alcune voci, verso il Paese del Vento per incontrare il suo mentore dopo tanto tempo.

L'episodio 120 di Boruto: Naruto Next Generations darà inizio a un nuovo arco narrativo che introdurrà tanti personaggi già visti, tra cui c'è naturalmente Sasuke Uchiha. Con la fine della messa in onda dell'episodio 119, con la fine della storia tra Konohamaru e Lemon, arriva anche la video anteprima della prossima puntata.

Nel video in alto vediamo, in trenta secondi, i motivi per cui Boruto ha intrapreso questo nuovo viaggio lontano dal Villaggio della Foglia. A Konoha, Boruto parla con Shikadai, chiedendosi perché Sasuke non voglia allenare il ragazzo. Il protagonista poi intercetta il falco di Sasuke e viene a sapere che il suo sensei si trova nel Paese del Vento. Arriva quindi nel deserto, fermandosi però in una stazione ferroviaria completamente desolata. L'episodio 120 di Boruto: Naruto Next Generations si intitolerà "L'obiettivo è Sasuke" e arriverà domenica 18 agosto, prima puntata di un nuovo arco narrativo che durerà almeno quattro episodi.