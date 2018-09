Boruto: Naruto Next Generations, Boruto e Sarada hanno appreso le origini di Mitsuki

L'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations ha sorpreso i fan. Il nuovo arco narrativo iniziato con l'ultimo episodio della serie sarà incentrato su Mitsuki, e la trama ha visto il membro del Team 7 protagonista di una svolta inaspettata, senza contare che Boruto e Sarada hanno finalmente scoperto le origini del loro compagno di squadra.

Arrivati a questo punto della serie non è più un segreto che Mitsuki sia il figlio di Orochimaru, ma Boruto e Sarada non erano ancora venuti a conoscenza delle origini segrete del loro compagno di squadra. Già in passato, Naruto e Shikamaru si erano espressi sul particolare rapporto di "lavoro" tra Konoha, Orochimaru e suo figlio Mitsuki - per non parlare dell'episodio interamente incentrato sulle origini di quest'ultimo.

Come detto, l'episodio non ha voluto svelare il segreto ai fan (i quali già sapevano tutto), bensì rendere finalmente note a Boruto e Sarada le origini di Mitsuki, rivelazione che muterà in parte (presumibilmente) il modo di relazionarsi tra i tre compagni di squadra.

Durante la puntata, Naruto racconta ad alcuni dei membri di alto livello del Villaggio della Foglia (inclusa Tsunade) della parentela di Mitsuki, e Boruto e Sarada - presenti all'incontro - ascoltano sorpresi. Naturalmente, i due sono troppo giovani per aver sperimentato sula loro pelle le terribili atrocità partorite da Orochimaru, e la notizia non cambia minimamente la loro opinione su Mitsuki.

Sarada nota quanto Konohamaru sia rimasto scioccato, e Boruto è intenzionato a scoprire cosa stia facendo Mitsuki ora che ha abbandonato il villaggio. Come suo padre prima di lui, si rifiuta di abbandonare Mitsuki basandosi su alcune scelte sbagliate, e vuole sapere perché il suo amico abbia attaccato i membri della foglia per poi darsi alla macchia.

Anche conoscendo il suo passato, Boruto e Sarada vedono Mitsuki sempre e solo come membro del Team 7, e vogliono aiutare il loro compagno. Data la parentela appena scoperta con Orochimaru, i due pensano subito di chiedere a quest'ultimo informazioni.

I fantasmi del passato di Naruto tornano a tormentare la nuova generazione ninja.