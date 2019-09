Boruto: Naruto Next Generations, a breve arriverà l'eredità di Jiraiya

Jiraiya è uno dei personaggi che manca di più ai fan di Naruto. In molti hanno sperato di vederlo tornare, in qualche modo, da quel profondo mare del Villaggio della Pioggia, dove è sprofondato in seguito alle ferite provocate dallo scontro con Nagato. In Boruto: Naruto Next Generations potrebbe fare a breve il suo ritorno.

Gli spoiler dell'episodio 127 di Boruto: Naruto Next Generations presentati su Weekly Shonen Jump hanno introdotto la trama della puntata in questione. L'episodio si intitolerà "Le Tattiche Icha-Icha", che come ricorderete è uno dei libri della famosa collana scritta dall'Ero-Sennin e che ha tra i suoi fan anche l'ex Hokage Kakashi Hatake.

Boruto è interessato nella figura del mentore di suo padre, Jiraiya. Oltre ad essere stato appunto il maestro dell'Hokage, è stato anche una delle figure leggendarie che componevano il trio Sannin. Boruto vuole quindi saperne di più su di lui, e mentre visita Sarada alla residenza Uchiha ne parlano. I due decidono quindi di avventurarsi alla ricerca del libro in questione per capire la personalità di Jiraiya, ma quale sarà la loro vera scoperta?

Cosa ne pensate di questo momentaneo tributo a Jiraiya? Boruto: Naruto Next Generations al momento è nell'arco del salvataggio di Shukaku, con Urashiki Otsutsuki che ha messo a repentaglio la pace del mondo ninja per catturare il monocoda. Proprio secondo il parere del cercoterio, Boruto è meglio di Naruto a quell'età.