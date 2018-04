Boruto: Naruto Next Generations cambia giorno e ora di messa in onda in Giappone

Durante lo scorso weekend Studio Pierrot ha annunciato che l'anime di Boruto: Naruto Next Generations cambia ufficialmente sia il giorno che l'orario di messa in onda sui circuiti televisivi giapponesi, svelando anche il nuovo slot all'interno dei palinsesti nipponici.

A svelarlo è la rivista giapponese Weekly Shonen Jump, all'interno del numero 20 che esce sul mercato nipponico oggi - lunedì 16 aprile: in sostanza, a partire dall'episodio 56 dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations, la data di messa in onda si sposterà al giovedì alle ore 17:25, che corrispondono alle 13:00 per noi italiani.

L'episodio in questione sarà in onda sulle tv giapponesi il prossimo 3 maggio. Precedentemente, infatti, e sarà così fino all'episodio 55, lo slot di trasmissione dell'anime sequel di Naruto Shippuden era destinato al mercoledì alle ore 17:55.

Un cambiamento che, per ora, non è stato spiegato né dalle emittenti televisive né da Studio Pierrot: il passaggio allo slot del giovedì, però, susciterà tanti ricordi nei fan di Naruto Shippuden, giacché le avventure del padre di Boruto venivano trasmesse in Giappone proprio il giovedì.

Boruto: Naruto Next Generations tornerà mercoledì 18 aprile con l'episodio 54: soltanto due episodi, dunque, ci separano dal cambio di giorno e orario per la messa in onda dell'anime dedicato al figliodi Naruto Uzumaki.