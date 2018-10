Boruto: Naruto Next Generations, il capitolo 28 sarà incentrato su Naruto e Kawaki?

Mancano pochi giorni ormai all’uscita del capitolo 28 di Boruto: Naruto Next Generations, ma nel frattempo sulle pagine del magazine nipponico Weekly Shonen Jump sono stati pubblicati i primi spoiler... Trovate tutti i dettagli dopo il salto!

Visionabile in calce all’articolo, una pagina pubblicata sul più recente numero del settimanale presenta un interessante trafiletto, secondo il quale Naruto Uzumaki ed il misterioso ragazzo di nome Kawaki, già a partire dal prossimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations, potrebbero andare d’accordo e addirittura recarsi assieme in un luogo non meglio specificato.



“Kawaki sta andando d’accordo con Naruto? Dove diavolo staranno andando?” è infatti il messaggio sbucato su Twitter nelle prime ore del mattino, fomentando immediatamente la curiosità dei fan dell'opera. È mai possibile che l'antipatico Kawaki, dopo aver finalmente raccontato la propria storia, riesca a trovare un punto d’incontro col Settimo Hokage e soprattutto con suo figlio Boruto Uzumaki? Qualche giorno ancora e lo scopriremo.

Sequel ufficiale del manga Naruto di Masashi Kishimoto, Boruto: Naruto Next Generations è scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto. Serializzato su Weekly Shonen Jump dal maggio 2016, il fumetto si compone ormai di sei volumetti, di cui cinque pubblicati anche nel nostro paese da Planet Manga (Panini Comics).