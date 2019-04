Boruto: Naruto Next Generations, il capitolo 34 ci mostra un nuovo upgrade di Kawaki

Il capitolo 34 del manga di Boruto: Naruto Next Generations ci mostra il seguito del furioso scontro tra Naruto e della versione migliorata ciberneticamente di Delta, una dei membri della misteriosa organizzazione Kara. Il combattimento per il controllo del misterioso "recipiente" ha visto Kawaki rimanere gravemente mutilato alla mano.

In questo nuovo capitolo Naruto, cercando di proteggere Kawaki, lo riaccompagna a Konohagakure, dove il giovane ragazzo viene condotto da Katasuke Tono, della divisione delle armi ninja scientifiche, il quale gli fornirà un grande potenziamento.

Sfortunatamente per Naruto e compagni, Katasuke ha confessato che la tecnologia utilizzata dall'organizzazione Kara è molto più avanzata di quella a loro disposizione. Il massimo che il Jonin Speciale del Villaggio della Foglia può fare è fornire a Kawaki una mano protesica ad elevate prestazioni. Ma eseguire questa operazione non sarà certo una passeggiata. Il principale fattore è l'eventuale durata: a Katasuke occorrerebbe troppo tempo per realizzare la protesi di alta qualità che aveva equipaggiato a Naruto, e l'utilizzo di una delle mani di riserva del settimo Hokage è impossibile, in quanto queste ultime sono codificate in modo tale da rispondere a quel preciso chakra.

Nel mentre Boruto è già pronto a stuzzicare Kawaki per dover rimanere sprovvisto di una mano per un certo periodo, a Naruto viene un'idea: Katasuke potrebbe infatti adattare una delle sue mani protesiche a Kawaki ed, in seguito, all'Hokage non rimarrebbe che donare un po' del suo chakra al ragazzo, al fine di rendere operativa la protesi. L'ipotesi figurata da Naruto si rivela però più semplice a dirsi che a farsi, in quanto il chakra non dovrebbe essere donato in un singolo colpo ma in un flusso prolungato nel tempo. Ciò significa che da questo momento in avanti Naruto e Kawaki dovranno rimanere in prossimità, così che il padre di Boruto possa fornire al ragazzo il chakra necessario.

Altri importanti avvenimenti hanno segnato questo capitolo del manga di Boruto, in particolare ricordiamo al lettore dell'incontro tra Kawaki e Kurama e del nuovo discepolo di Naruto.

Come reagirà Kawaki a questa nuova "prigionia"? Scrivete le vostre previsioni nei commenti!