Boruto: Naruto Next Generations capitolo 36 anticipa un nuovo scontro mortale

I capitoli di Boruto: Naruto Next Generations successivi alla sconfitta di Delta avevano introdotto un clima di calma e serenità al Villaggio della Foglia, che però abbiamo visto non era destinata a durare a causa degli eventi accaduti sul finale del capitolo 35 del manga. Vediamo cos'ha in serbo la nuova storia di Ukyo Kodachi e Mikio Ikemoto.

Il capitolo 36 di Boruto: Naruto Next Generations apre con una pagina a colori e copertina per celebrare l'arrivo su V-Jump del manga. Il capitolo, pubblicato anche su MangaPlus, si intitola "Attacco a sorpresa" e vede nella doppia pagina a colori preparata da Ikemoto i protagonisti della serie.

Mentre Boruto e Mitsuki sono fuori dal villaggio, il primo perde il controllo dei propri movimenti, andando a sbattere contro un albero. Ciò è dovuto al riaffiorare del karma, che gli ha bloccato momentaneamente il corpo all'improvviso. Al villaggio, invece, Kawaki è ancora alla ricerca dell'ultimo frammento del vaso rotto. Le giornate sono passate tranquillamente, nonostante ci sia ancora Koji Kasshin nascosto in una delle strutture di Konoha mentre monitora, grazie ai suoi rospi, il ragazzino di proprietà di Kara.

L'uomo mascherato pensava che Jigen avrebbe lanciato un attacco subito dopo la sconfitta di Delta, invece per ora non c'è traccia di lui. Mentre Sarada chiede informazioni alla madre sulla tecnica che le insegnò il quinto Hokage, il simbolo del karma sul braccio di Kawaki inizia a svilupparsi involontariamente. Dal braccio del ragazzo iniziano a spuntare dei raggi neri che creano un portale dal quale emerge Jigen, materializzatosi davanti a Kawaki e Naruto.

Mentre quest'ultimo viene sbalzato via da un attacco del nemico, Kawaki inizia a ribellarsi, mostrando una nuova trasformazione usando il Karma. L'Hokage intanto reagisce, e si preannuncia un nuovo scontro tra Kara e Konoha che prenderà piede proprio a casa di Naruto.

Boruto: Naruto Next Generations tornerà su V-Jump il 20 agosto, stessa data in cui arriverà su MangaPlus in inglese e spagnolo.