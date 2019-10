Boruto: Naruto Next Generations, nel capitolo 39 appare un nuovo e temibile nemico

Nel precedente capitolo di Boruto: Naruto Next Generations, il 38, uscito il mese scorso, avevamo visto Naruto e Sasuke combattere contro un temibile Jigen che alla fine aveva avuto la meglio sul duo, ferendo gravemente l'Uchiha, costretto a scappare su ordine dell'Hokage per salvarsi, e addirittura imprigionare quest'ultimo in un'altra dimensione.

Con l'uscita del numero 39 di Boruto: Naruto Next Generations sembrerebbe proprio che i nostri piccoli eroi finiranno in guai seri. Infatti, in apertura di capitolo il focus si sposta sul villaggio della foglia che è in allerta dopo che Sasuke ha fatto ritorno e che la protesi di Kawaki alimentata dal chakra di Naruto ha smesso di funzionare. Qui, Boruto e il suo nuovo amico/rivale discutono un piano d'azione per salvare il settimo, ma vengono fermati da Shikamaru che, a differenza degli Uzumaki, non si fida del nuovo arrivato, costringendo Kawaki a rimanere sotto sorveglianza.

Se in un primo momento il giovane acconsente, successivamente, quando la sua protesi riprende a funzionare, rivelando, appunto, che Naruto è ancora vivo, decide di agire. Così, con l'aiuto del Team 7, Kawaki, insieme al Karma di Boruto, prova ad aprire un portale proprio come fa Jigen, così da spostarsi nella dimensione in cui si trova l'Hokage. Infatti, essendo lui stato creato come il contenitore perfetto per il capo di Kara, è in grado di utilizzare gli stessi poteri di quest'ultimo. Eppure, qualcosa va storto.

Infatti Boruto e Kawaki riescono ad aprire il portale, ma quando insieme a Sarada e Mitsuki lo attraversano non si ritrovano da Naruto, ma bensì in una dimensione in cui ad attenderli c'è un altro membro di Kara che risponde al nome di Boro. Il quale, secondo Kawaki, è in un certo senso più pericoloso di Jigen stesso.

Cosa succederà ai giovani ninja non ci è dato saperlo, perciò non possiamo far altro che attendere i prossimi capitoli.

Nuovi sviluppi sull'evoluzione del Karma di Boruto e Kawaki?