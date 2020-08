Boruto: Naruto Next Generations: il capitolo 49 si prepara al debutto con la color page

Boruto: Naruto Next Generations ha messo in gioco una quantità di ostacoli che sembrano insormontabili per i nostri protagonisti, soprattutto ora che Isshiki è nel pieno del suo potere. Il nuovo capitolo si appresta ad affrontare una minaccia senza eguali, pericolo che tra l'altro è stato omaggiato da una splendida copertina a colori.

A un'attena analisi più attenta, la situazione appare assai disperata, in quanto sulla carta né Sasuke quanto Naruto hanno realmente una speranza contro il temibile avversario. Il duo composto da Ukyo Kodachi e Mikio Ikemoto hanno intrecciato una trama complessa che, capitolo dopo capitolo, si sta arricchendo di piacevoli rivelazioni, su tutte i misteri inerenti a Kashin Koji e alle reali intenzioni di Amado.

Ad ogni modo, con il teletrasporto di Isshiki direttamente nei pressi di Konoha la battaglia si fa imminente e non possiamo che aspettarci l'inizio dello scontro già a partire dalle ultime tavole del capitolo 49. In attesa dell'uscita ufficiale del numero, previsto al lancio il prossimo 21 agosto, ne approfittiamo per allietarvi con un primo leak della rivista V-Jump nei riguardi della copertina del magazine, dedicata in pompa magna a Boruto: Naruto Next Generations.

E voi, invece, che aspettative avete per questa nuova puntata del manga, siete curiosi di scoprire il proseguo della storia? Continuate a seguirci per non perdervi le prime novità dal capitolo 49 in arrivo a partire dai prossimi giorni.