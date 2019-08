Boruto: Naruto Next Generations, uno dei Cercoteri sta per tornare

Sta per concludersi l'arco narrativo di Lemon, dove Konohamaru ha dovuto mettersi in gioco per la ragazza di cui si è innamorato. I prossimi sviluppi in Boruto: Naruto Next Generations sembrano però vedere il ritorno di una delle bestie codate che hanno animato la serie di Naruto. Infatti, Boruto e altri dovranno prevenire un rapimento.

In rete sono già spuntati i primi spoiler dei prossimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations, i quali hanno anticipato un arco narrativo che si attuerà tra il Paese del Vento e quello del Fuoco e dove Boruto e gli altri protagonisti di questa saga dovranno prevenire il rapimento di Shukaku, il demone monocoda.

Urashiki sta cercando di mettere le mani sull'Ichibi, bestia che per tanti anni è stata ospite del corpo di Gaara ma che, dopo la Quarta Grande Guerra Ninja, si è ritrovata libera. Boruto, arrivato nei pressi del Villaggio della Sabbia per riunirsi al suo mentore Sasuke, si è visto coinvolto in una battaglia che deve obbligatoriamente evitare. Gaara, Kazekage di Sunagakure, gli dà il compito di scortare Shukaku al Villaggio della Foglia insieme a Shinki, in modo tale da dare protezione alla bestia codata e fare in modo che Urashiki non possa rapirlo.

Cosa ne pensate del prossimo arco di Boruto: Naruto Next Generations?